Відповідаючи на питання, чи в утриманні Бахмута більше політичної доцільності чи військової, Буданов провів аналогію із США. Зокрема, якби президенту США запропонували здати Нью-Йорк.
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Україна виснажує Росію під Бахмутом
"Ви уявляєте, щоб президенту США сказали б: "Давайте Нью-Йорк тимчасово здамо, так треба зробити?", – сказав Буданов.
Він наголосив, що для нього навіть втрата міліметра української території – це катастрофа. За його словами, утримання Бахмута дозволяє стримувати російських окупантів у тому районі.
Для мене як для патріота й військового здача навіть міліметра території є катастрофою. Це моя особиста логіка, можете з нею погоджуватися, можете – ні. З військового погляду утримання Бахмута дає нам стримання росіян у тому районі та нанесення їм катастрофічних втрат,
– сказав глава розвідки.
Він зазначив, що під Бахмутом українські військові виснажують окупантів і обороняють свою територію, "яка в жодному разі не може оцінюватись у контексті: доцільно чи недоцільно залишити".
Буданов не погодився з логікою, мовляв, ефективніше використовувати людей на інших напрямках.
Росія може оголосити про "захоплення" Бахмута
- Довкола Бахмута вже кілька місяців точаться запеклі мої, проте росіяни не можуть прорвати оборону українських військових. Між окупантами та Силами оборони ведуться кровопролитні бої.
- Поки Україна намагається мінімізувати свої втрати, Росія кидає у бій значні резерви, які швидко втрачає. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що за добу під Бахмутом Росія може втрачати до сотні військових.
- У розвідці Міноборони Британії припустили, що перед роковинами вторгнення Росії в Україну в Кремлі можуть оголосити, що "захопили" Бахмут. Кремлю необхідно показати бодай якісь перемоги, щоб знизити тиск всередині Росії.
- Втім, наразі українські військові утримують Бахмут, попри численні спроби окупантів взяти місто. Минулої доби Сили оборони відбили чергову атаку росіян під Бахмутом.