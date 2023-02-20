Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого. Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові Росії опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

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У Росії може почати зростати напруга через провали на фронті

Тому в Кремлі можуть оголосити, що нібито захопили Бахмут, попри те, що місто контролюють Сили оборони України.

Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута "під річницю" незалежно від реального стану справ,

– йдеться у звіті.

Крім того, у Міноборони Британії заявляють, що якщо весняний наступ росіян закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме.

Що Путін готує до 24 лютого