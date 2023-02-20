Президент наголосив, що Україні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну. Також він розповів, що наші військові готують нову контратаку.

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ЗСУ готують наступну контратаку

Ми оборонятимемо, поки це буде розумно, росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступну контратаку,

– заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна готується до короткої війни та перемоги. Тоді як російський диктатор Владімір Путін намагається затягнути війну.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна цінує своїх громадян, тому "чим швидше закінчиться війна, тим менше у нас буде жертв".

"Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки. З іншого боку, ми бачимо, що економічні санкції проти Москви – це велика допомога, вони дають нам час і простір для самоорганізації", – додав глава держави.

До слова. Станом на 19 лютого ЗСУ ліквідували 142 860 російських загарбників. Зазначимо, що ці дані можуть бути неточними, оскільки через велику інтенсивність боїв важко підрахувати всі втрати ворога.

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