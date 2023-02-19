Про це 24 Каналу розповіла командирка мінометного взводу Ольга Бігарь. Вона зазначила, що на відміну від української армії, у військового керівництва окупантів жахливе ставлення до своїх підлеглих.
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Українці дуже сильно еволюціонували
Вона наголосила, що зараз росіяни дуже активно скаржаться на своє військове командування з наступних причин:
- у них дуже великі хабарі за те, щоб отримати короткострокову відпустку;
- родичам військовослужбовців доводиться забезпечувати їх харчами, речами, що абсолютно неприпустимо в нашій армії;
- скаржаться на поганий морально-психологічний стан, що до них погано ставляться: б'ють, гвалтують, принижують, піддають тортурам, що теж нереалістично в умовах української армії.
У нас навпаки один одному допомагає в бойових умовах, брат братові плече готовий підставити. Зараз наш народ дуже сильно еволюціонував. Наші думки змінились з того – "шукаймо крайнього", на те – "у нас є ворог, об'єднаймось, будемо разом боротися і йти до цілей",
– підкреслила захисниця.
На її думку, це є той крок, який дозволить нам реформувати наше суспільство і стати повноцінним членом Європи.
"І наші діти будуть жити в кращій країні", – впевнена вона.
Ольга Бігарь про морально-психологічний стан окупантів: дивіться відео
Або вони виконують наказ, або їх вбивають
Також Бігарь припустила, що нам ніхто не повідомить реальних цифр, скільки загинуло і поранено військових в російській армії.
Там приховується кількість 200-х, 300-х, 400-х. І постійно підтягуються нові резерви. Тобто в них людський ресурс є,
– додала вона.
За її словами, доки на Бахмутському напрямку активну участь у бойових діях брали підрозділи ПВК "Вагнер", їхня мотивація була дуже проста: або вони виконують наказ, або їх вбивають.
Люди, які мають строки ув'язнення, приходять служити туди для того, щоб отримати звільнення з тюрми. 3 – 6 місяців вони відбувають службу, і якщо залишаються живі-здорові, їдуть назад. Якщо ж не виконують наказ, їх вбивають на місці. Така мотивація не досить людяна, але вона очевидна,
– вважає командирка мінометного взводу.
Вона зауважила, що водночас з мотивацією кадрових російських військових все набагато гірше. Їх не вбивають за те, що вони не виконують наказ. Вони ще мають якісь права, хоч і не великі.
"Тому у них мотивація ще нижче, ніж у "вагнерівців". А у нас мотивація – захистити свій дім, свою сім'ю, своїх рідних. Тут порівнювати навіть неможливо", – резюмувала Ольга Бігарь.
Ситуація на Бахмутському напрямку
- За даними західних медіа, представники Пентагону радили українським посадовцям не зациклюватися на обороні Бахмута. Адже це начебто може завадити весняному контрнаступу ЗСУ. Однак на думку військового експерта Петра Черника, такі публікації можуть бути лише частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО).
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що загарбники продовжують наземні атаки в районі Бахмута. Також Генштабі наголосили, що українські війська відбили російські штурми самого Бахмута та поблизу Федорівки, Роздолівки, Парасковіївки, Іванівського.
- Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин визнав, що Бахмут не зможуть захопити найближчим часом. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що такі заяви Пригожина – це вже не просто істерика. На його думку, власник ПВК "Вагнер" готує плацдарм для відступу з Бахмута.