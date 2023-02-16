Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіянам не вдасться витиснути ЗСУ з Бахмута.
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Вагнерівці відмовляться від ідеї захопити Бахмут
Світан переконаний, що такі заяви Пригожина – це вже не просто істерика. На його думку, власник ПВК "Вагнер" робить такі інформаційні вкиди, бо готує плацдарм для відступу з Бахмута.
Неможливо взяти чи оточити Бахмут. Він (Пригожин – 24 Канал) починає цю тезу вкидати в інформаційне поле, готувати плацдарм для відступу. Тобто готує інформаційний майданчик, щоб вже зняти завдання виштовхнути з міста наші війська. Швидше за все, найближчим часом вони відмовляться від цієї ідеї,
– заявив полковник.
Військовий експерт звернув увагу, що вже місяць вагнерівці намагаються наступати на Вугледар, Авдіївку, Куп’янськ, Кремінну та Білогорівка. Як стверджує Світан, ПВК "Вагнер" перекинуть у напрямку Запоріжжя, тому варто очікувати провокації ворога в Оріхові та Гуляйполі Запорізької області.
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ЗСУ укріпились на Бахмутському напрямку
Роман Світан зазначив, що росіяни зі всіх сил намагаються прорватися у Бахмут, але українські військові підсилились потужною зброєю. Тому окупанти не зможуть протистояти нашим воїнам та не зайдуть у місто.
"Вони (росіяни – 24 Канал) нічого не можуть зробити з нашим правильно розміщеним рубежем оборони. Ми укріпились. Підвищення у 100 метрів дає 10 кілометрів, як мінімум, хорошого бачення для роботи артилерії. А останнім часом, спасибі нашим партнерам, збільшилась кількість снарядів, які сюди надходять", – сказав він.
Росія не полишає спроб захопити Бахмут
- За даними нідерландського OSINT-проєкту, російські загарбники, намагаючись наступати на Донеччині, втратили понад 100 одиниць техніки. І це лише за 3 дні наступу.
- Попри це, росіяни досі намагаються оточити Бахмут. Як зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, єдині успіхи ворога, якими той може похвалитися, – це просування буквально на кілька метрів вперед.
- Аналітики з Інституту вважають, що рішення продовжити оборону Бахмута, ймовірно, стратегічно обґрунтоване. Адже захист міста, наскільки б складно це не було, змусив Кремль використати значну кількість найманців з ПВК "Вагнера", залучити російські повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування.