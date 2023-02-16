Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіянам не вдасться витиснути ЗСУ з Бахмута.

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Вагнерівці відмовляться від ідеї захопити Бахмут

Світан переконаний, що такі заяви Пригожина – це вже не просто істерика. На його думку, власник ПВК "Вагнер" робить такі інформаційні вкиди, бо готує плацдарм для відступу з Бахмута.

Неможливо взяти чи оточити Бахмут. Він (Пригожин – 24 Канал) починає цю тезу вкидати в інформаційне поле, готувати плацдарм для відступу. Тобто готує інформаційний майданчик, щоб вже зняти завдання виштовхнути з міста наші війська. Швидше за все, найближчим часом вони відмовляться від цієї ідеї,

– заявив полковник.

Військовий експерт звернув увагу, що вже місяць вагнерівці намагаються наступати на Вугледар, Авдіївку, Куп’янськ, Кремінну та Білогорівка. Як стверджує Світан, ПВК "Вагнер" перекинуть у напрямку Запоріжжя, тому варто очікувати провокації ворога в Оріхові та Гуляйполі Запорізької області.

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ЗСУ укріпились на Бахмутському напрямку

Роман Світан зазначив, що росіяни зі всіх сил намагаються прорватися у Бахмут, але українські військові підсилились потужною зброєю. Тому окупанти не зможуть протистояти нашим воїнам та не зайдуть у місто.

"Вони (росіяни – 24 Канал) нічого не можуть зробити з нашим правильно розміщеним рубежем оборони. Ми укріпились. Підвищення у 100 метрів дає 10 кілометрів, як мінімум, хорошого бачення для роботи артилерії. А останнім часом, спасибі нашим партнерам, збільшилась кількість снарядів, які сюди надходять", – сказав він.

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