Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він зазначив, що окупанти зазнають значних втрат під Бахмутом. За різними оцінками, щодня на цьому невеликому клаптику гине від 50 – до 100 росіян.
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Україна зробила з міста фортецю
Як наголосив Гетьман, росіяни вже 7 місяців намагаються захопити місто. Їм складно зробити це в лоб. Адже сам Бахмут перетворили на справжню фортецю.
Їм дуже важко там просунутися. Якщо там і почнуться вуличні бої, то в них буде мало шансів. Одне – атакувати в полі, використовуючи важку техніку. В місті так не вийде. Бо техніка буде як звір в капкані. Її легко буде знешкодити. Там мають діяти спеціально навчені штурмові групи, які в нас є,
– зауважив Гетьман.
Яка ситуація в Бахмуті – розповів Гетьман: дивіться відео
Загарбники також намагаються вийти в бік Часів Яру, щоб перерізати дорогу, яка веде на Костянтинівку. Так вони намагаються оточити Бахмут та відрізати можливість постачати боєкомплект, медикаменти, їжу, воду тощо.
Яка ситуація в Бахмуті: останні новини
- Заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко наголосив, що з міста ніхто виходити не збирається. Бахмут обороняють на кожній вулиці. Все місто – фортеця.
- Цікаво, що нещодавно українські військові підбили літак, на якому раніше літав Євгєній Пригожин. Це сталося біля Бахмута.
- Володимир Зеленський підкреслив, що на Донбасі тривають запеклі бої. Він наголосив на тому, що кожен метр, виграний поблизу Бахмута, Вугледара, Мар'їнки й інших громад Донбасу, – "скорочення російської агресії на тижні".