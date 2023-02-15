Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він зазначив, що окупанти зазнають значних втрат під Бахмутом. За різними оцінками, щодня на цьому невеликому клаптику гине від 50 – до 100 росіян.

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Україна зробила з міста фортецю

Як наголосив Гетьман, росіяни вже 7 місяців намагаються захопити місто. Їм складно зробити це в лоб. Адже сам Бахмут перетворили на справжню фортецю.

Їм дуже важко там просунутися. Якщо там і почнуться вуличні бої, то в них буде мало шансів. Одне – атакувати в полі, використовуючи важку техніку. В місті так не вийде. Бо техніка буде як звір в капкані. Її легко буде знешкодити. Там мають діяти спеціально навчені штурмові групи, які в нас є,

– зауважив Гетьман.

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Загарбники також намагаються вийти в бік Часів Яру, щоб перерізати дорогу, яка веде на Костянтинівку. Так вони намагаються оточити Бахмут та відрізати можливість постачати боєкомплект, медикаменти, їжу, воду тощо.

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