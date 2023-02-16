Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россиянам не удастся выжать ВСУ из Бахмута.

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Вагнеровцы откажутся от идеи захватить Бахмут

Рассвет убежден, что такие заявления Пригожина – это уже не просто истерика. По его мнению, владелец ППК "Вагнер" делает такие информационные вбросы, потому что готовит плацдарм для отступления из Бахмута.

Невозможно взять или окружить Бахмут. Он (Пригожин – 24 Канал) начинает этот тезис вбрасывать в информационное поле, готовить плацдарм для отступления. То есть готовит информационную площадку, чтобы уже снять задачу вытолкнуть из города наши войска. Скорее всего, в ближайшее время они откажутся от этой идеи,

– заявил полковник.

Военный эксперт обратил внимание, что уже месяц вагнеровцы пытаются наступать на Угледар, Авдеевку, Купянск, Кременную и Белогоровку. Как утверждает Свитан, ППК "Вагнер" перебросят в направлении Запорожья. Поэтому следует ожидать провокации врага в Ореховом и Гуляйполе Запорожской области.

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ВСУ укрепились на Бахмутском направлении

Роман Свитан отметил, что россияне изо всех сил пытаются прорваться в Бахмут, но украинские военные усилились мощным оружием. Поэтому оккупанты не смогут противостоять нашим воинам и не зайдут в город.

"Они (россияне – 24 Канал) ничего не могут сделать с нашим правильно расположенным рубежом обороны. Мы укрепились. Повышение в 100 метров дает 10 километров как минимум хорошего видения для работы артиллерии. А в последнее время, спасибо нашим партнерам, увеличилось количество снарядов , которые сюда поступают", – сказал он.

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