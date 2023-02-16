Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россиянам не удастся выжать ВСУ из Бахмута.
К теме Мы сделали из Бахмута крепость: почему у россиян очень мало шансов захватить город
Вагнеровцы откажутся от идеи захватить Бахмут
Рассвет убежден, что такие заявления Пригожина – это уже не просто истерика. По его мнению, владелец ППК "Вагнер" делает такие информационные вбросы, потому что готовит плацдарм для отступления из Бахмута.
Невозможно взять или окружить Бахмут. Он (Пригожин – 24 Канал) начинает этот тезис вбрасывать в информационное поле, готовить плацдарм для отступления. То есть готовит информационную площадку, чтобы уже снять задачу вытолкнуть из города наши войска. Скорее всего, в ближайшее время они откажутся от этой идеи,
– заявил полковник.
Военный эксперт обратил внимание, что уже месяц вагнеровцы пытаются наступать на Угледар, Авдеевку, Купянск, Кременную и Белогоровку. Как утверждает Свитан, ППК "Вагнер" перебросят в направлении Запорожья. Поэтому следует ожидать провокации врага в Ореховом и Гуляйполе Запорожской области.
Рассвет проанализировал, куда перебросят ПВК "Вагнер": смотрите видео
ВСУ укрепились на Бахмутском направлении
Роман Свитан отметил, что россияне изо всех сил пытаются прорваться в Бахмут, но украинские военные усилились мощным оружием. Поэтому оккупанты не смогут противостоять нашим воинам и не зайдут в город.
"Они (россияне – 24 Канал) ничего не могут сделать с нашим правильно расположенным рубежом обороны. Мы укрепились. Повышение в 100 метров дает 10 километров как минимум хорошего видения для работы артиллерии. А в последнее время, спасибо нашим партнерам, увеличилось количество снарядов , которые сюда поступают", – сказал он.
Россия не оставляет попыток захватить Бахмут
- По данным нидерландского OSINT-проекта, российские захватчики, пытаясь наступать на Донбассе, потеряли более 100 единиц техники. И это всего за 3 дня наступления.
- Несмотря на это, россияне до сих пор пытаются окружить Бахмут. Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, единственные успехи врага, которыми тот может похвастаться – это продвижение буквально на несколько метров вперед.
- Аналитики из Института считают, что решение продолжить оборону Бахмута, вероятно, стратегически обоснованное. Ведь защита города, насколько бы сложно это ни было, заставила Кремль использовать значительное количество наемников из ППК "Вагнера", привлечь российские воздушно-десантные силы для поддержания изнурительного продвижения.