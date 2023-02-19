Об этом 24 Каналу рассказала командир минометного взвода Ольга Бигарь. Она отметила, что в отличие от украинской армии, у военного руководства окупантов ужасное отношение к своим подчиненным.

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Украинцы очень сильно эволюционировали

Она подчеркнула, что сейчас россияне очень активно жалуются на свое военное командование по следующим причинам:

у них очень большие взятки за то, чтобы получить краткосрочный отпуск;

за то, чтобы получить краткосрочный отпуск; родственникам военнослужащих приходится с обеспечивать их пищей, вещами , что совершенно недопустимо в нашей армии;

, что совершенно недопустимо в нашей армии; жалуются на плохое морально-психологическое состояние, что к ним плохо относятся: бьют, насилуют, унижают, подвергают пыткам, что тоже нереалистично в условиях украинской армии.

Мы напротив друг другу помогаем в боевых условиях, брат брату плечо готов подставить. Сейчас наш народ очень сильно эволюционировал. Наши мысли изменились с того – "ищем крайнего", на то – "у нас есть враг, объединимся, будем вместе бороться и идти к целям",

– подчеркнула защитница.

По ее мнению, это тот шаг, который позволит нам реформировать наше общество и стать полноценным членом Европы.

"И наши дети будут жить в лучшей стране", – уверена она.

Ольга Бигарь о морально-психологическом состоянии окупантов: смотрите видео

Либо они выполняют приказ, либо их убивают

Также Бигарь предположила, что нам никто не сообщит реальные цифры, сколько погибших и раненых военных в российской армии.

Там скрывается количество 200-х, 300-х, 400-х. И постоянно подтягиваются новые резервы. То есть у них человеческий ресурс есть,

– добавила она.

По ее словам, пока на Бахмутском направлении активное участие в боевых действиях принимали подразделения ЧВК "Вагнер", их мотивация была очень проста: либо они выполняют приказ, либо их убивают.

Люди, имеющие сроки заключения, приходят служить туда для того, чтобы получить освобождение из тюрьмы. 3 – 6 месяцев они отбывают службу, и если остаются живы-здоровы, уезжают обратно. Если не выполняют приказ, их убивают на месте. Такая мотивация недостаточно человечна, но она очевидна,

– считает командир минометного взвода.

Она отметила, что вместе с тем с мотивацией кадровых российских военных все гораздо хуже. Их не убивают за то, что они не выполняют приказ. У них еще есть какие-то права, хотя и не большие.

"Поэтому у них мотивация еще ниже, чем у "вагнеровцев". А у нас мотивация – защитить свой дом, свою семью, своих родных. Здесь сравнивать даже невозможно", – резюмировала Ольга Бигарь.

Ситуация на Бахмутском направлении