Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Об этом информирует 24 Канал.

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оккупанты продолжают наступление на Востоке

оккупанты продолжили наступление на линии Сватово-Кременная. В частности, российские войска атаковали Силы обороны вблизи Гряниковки, Синьковки и Стельмаховки.

Захватчики продолжали наземные атаки в районе Бахмута, в районе Донецка – Авдеевки и на западе Донецкой области.

Линия фронта вблизи Бахмута: карта

Важно! В Генштабе Украины отметили, что украинские войска отразили российские штурмы самого Бахмута и вблизи Федоровки, Раздолевки, Парасковеевки, Ивановское.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Ситуация на юге страны

Активность российских и украинских военных вблизи Новой Каховки Херсонской области указывает на то, что российские силы, вероятно, развернуты на позициях у берега Днепра.

Активность боевых действий возле Новой Каховки: карта

Оккупанты продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и в Херсонской и Николаевской областях.

В Генштабе сообщили, что российские войска нанесли удар по городу Херсону и его пригородам. По данным ОК "Юг", российские войска проводят разведку с беспилотников и единичные удары находящихся в Херсонской области боеприпасами.

Враг обстрелял более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

На Запорожском направлении огневого поражения получили районы 25 населенных пунктов: Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

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На Волыни неизменно попыток наступления нет

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок враг не обнаружен.

Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

Удары ВСУ по позициям врага

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников противника. По предварительной информации, 5 – типа "Ланцет" и 1 – "Зал".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.