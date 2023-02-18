За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 29 авиационных ударов. Также они совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Угроза ракетных ударов – очень велика

В Генштабе ВСУ предупредили, что на сегодняшний день угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины. Поэтому нужно быть осторожными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Где враг пытается наступать

Основные усилия захватчики сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Сколько атак отбили ВСУ

За минувшие сутки наши воины отбили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная – Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Кучеривка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы по 20-ти районам населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

артиллерийские обстрелы зафиксированы по 20-ти районам населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Как ВСУ мощно уничтожают врага

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Украинская ПВО сбила 6 беспилотников окупантов. Из них 5 – типа "Ланцет" и 1 – "Зала".

Кроме этого, ВСУ поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

Напомним, что суммарное количество ликвидированных захватчиков составляет 141 260 человек. Потери в технике: