Однако такие публикации могут являться лишь частью информационно-психологической операции (ИПСО). Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.
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По его словам, война – это игра возможностей, и никто не отменяет ИПСО. При этом такие операции не всегда имеют отрицательное значение.
"Мы также их проводим и оказываем давление на противника, чтобы он до конца не понимал, где именно на самом деле будет готовиться наше украинское контрнаступление", – отметил Черник.
Третья успешная контрнаступательная операция Украины неизбежна
Военный эксперт подчеркнул, что война – это также искусство обмана.
Нет сомнений, что будет третья блестящая украинская наступательная операция. Для этого Украине нужно сосредоточить силы и средства на определенном направлении незаметно для врага,
– отметил Черник.
Именно дезинформация и отвлечение внимания россиян могут помочь ВСУ преуспеть на поле боя.
Петр Черник рассказал о роли Бахмута для ВСУ: смотрите видео
"Не бывает так, чтобы все битвы были победными"
Украинские защитники уже более полугода защищают Бахмут в Донецкой области. Город сейчас действительно превращается в серьезную крепость.
Я бы не торопился его списывать. Это стратегическая точка. Вместе с тем, если потребуется совершить тактический маневр и отход, не вижу в этом никакой катастрофы,
– подчеркнул Черник.
Военный эксперт напомнил, что летом 2022 года украинские защитники отошли от Северодонецка и Лисичанска в Луганской области. А через некоторое время ВСУ провели блестящую Харьковскую контрнаступательную операцию, а позже – и Херсонскую.
"В искусстве войны какая-то из битв может быть проиграна. Самое главное – победить в войне", – отметил Черник.
Он добавил, что не бывает так, чтобы все битвы были исключительно победными.
Оборона Бахмута: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны. Сначала они обещали "подарить" его на день рождения Владимиру Путину 7 октября, но не удалось.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" считает, что оккупанты ничего не достигнут, даже если захватят Бахмут. Ведь за городом россиян ждут мощные украинские линии обороны.
- Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что украинские военные отважно защищают Бахмут и понимают, что защищают там всю Украину. У военных есть четкое осознание, что Владимир Путин не остановится на Донбассе.