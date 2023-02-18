Однако такие публикации могут являться лишь частью информационно-психологической операции (ИПСО). Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.

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По его словам, война – это игра возможностей, и никто не отменяет ИПСО. При этом такие операции не всегда имеют отрицательное значение.

"Мы также их проводим и оказываем давление на противника, чтобы он до конца не понимал, где именно на самом деле будет готовиться наше украинское контрнаступление", – отметил Черник.

Третья успешная контрнаступательная операция Украины неизбежна

Военный эксперт подчеркнул, что война – это также искусство обмана.

Нет сомнений, что будет третья блестящая украинская наступательная операция. Для этого Украине нужно сосредоточить силы и средства на определенном направлении незаметно для врага,

– отметил Черник.

Именно дезинформация и отвлечение внимания россиян могут помочь ВСУ преуспеть на поле боя.

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"Не бывает так, чтобы все битвы были победными"

Украинские защитники уже более полугода защищают Бахмут в Донецкой области. Город сейчас действительно превращается в серьезную крепость.

Я бы не торопился его списывать. Это стратегическая точка. Вместе с тем, если потребуется совершить тактический маневр и отход, не вижу в этом никакой катастрофы,

– подчеркнул Черник.

Военный эксперт напомнил, что летом 2022 года украинские защитники отошли от Северодонецка и Лисичанска в Луганской области. А через некоторое время ВСУ провели блестящую Харьковскую контрнаступательную операцию, а позже – и Херсонскую.

"В искусстве войны какая-то из битв может быть проиграна. Самое главное – победить в войне", – отметил Черник.

Он добавил, что не бывает так, чтобы все битвы были исключительно победными.

Оборона Бахмута: главное