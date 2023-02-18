Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная.

Смотрите также Россия заканчивается там, где ей дают по морде, – военный ВСУ о мотивации бойцов защищать Бахмут

Там продолжаются тяжелые бои. Однако, по мнению Коваленко, сейчас нет предпосылок для того, чтобы Вооруженные Силы Украины отошли из города.

"Бахмут еще полностью не исполнил свою роль", – отметил военный обозреватель.

Успех России в Бахмуте будет очень сомнительным

Если же гипотетически предположить, что украинские защитники отступят из Бахмута, то российским оккупантам нечем будет особенно хвастаться.

"Да, россиянам удастся захватить город. Но какой ценой? Сколько ресурса враг потратил именно на Бахмут?" – отметил Коваленко.

За те больше полугода, пока продолжаются бои за Бахмут, враг концентрировал на этом направлении огромное количество сил, и продолжает это делать. А ВСУ за это время освободили более 14,5 тысяч квадратных километров территорий.

По словам военного обозревателя, гипотетическое достижение российских оккупантов на Бахмутском плацдарме и успехи ВСУ даже сложно сравнивать.

Обратите внимание – враг продвинулся вблизи Бахмута: смотрите видео

Ловушка для оккупантов

Более того, даже если предположить, что российская армия все-таки зайдет в Бахмут, то продвигаться дальше все равно не сможет. Ведь за городом начинаются украинские линии обороны, которые готовились с 2014 года.

Россияне застряли у Бахмута, а за городом – еще большие линии обороны. Фактически вся Донецкая область для россиян – это большая ловушка, а Бахмут на сегодня – это ее корона,

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что оккупанты попали в эту ловушку и никак не могут выбраться.

Возможен ли "жест доброй воли" россиян у Бахмута

Положение оккупантов настолько безысходно, что им даже сложно объявить очередной "жест доброй воли".

Ведь возникнет вопрос: а зачем вы тогда положили под городом десятки тысяч своих военных и вагнеровцев? Это может повлечь за собой внутренний конфликт в российском обществе,

– рассказал военный обозреватель.

По его словам, россияне будут возмущаться гораздо больше, чем тогда, когда оккупационная армия убегала из Харьковской области или правобережья Херсонской области.

Роль Бахмута для контрнаступления ВСУ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" добавил, что у города еще есть определенная миссия.

Дальнейшее отвлечение российского ресурса на Бахмут позволит нам в перспективе совершать контрнаступательные действия на других направлениях,

– подчеркнул Коваленко.

Однако о том, что и где планируют украинские военные, говорить пока не стоит. Как отметил военный обозреватель, не нужно рассказывать врагу, что и где мы можем сделать.

Ситуация под Бахмутом: главное