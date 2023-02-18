Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, ситуація у Бахмуті зараз дуже складна.

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Там тривають важкі бої. Однак, на думку Коваленка, зараз відсутні передумови для того, щоб Збройні Сили України відійшли з міста.

"Бахмут ще повністю не виконав свою роль", – зауважив військовий оглядач.

Успіх Росії у Бахмуті буде дуже сумнівним

Якщо ж гіпотетично припустити, що українські захисники відступлять з Бахмута, то російським окупантам не буде чим особливо хизуватися.

"Так, росіянам вдасться захопити місто. Але якою ціною? Скільки ресурсу ворог витратив саме на Бахмут?" – зазначив Коваленко.

За ті понад пів року, поки тривають бої за Бахмут, ворог концентрував на цьому напрямку величезну кількість сил, і продовжує це робити. Натомість ЗСУ за цей час звільнили понад 14,5 тисяч квадратних кілометрів територій.

За словами військового оглядача, гіпотетичний здобуток російських окупантів на Бахмутському плацдармі та успіхи ЗСУ навіть складно порівнювати.

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Пастка для окупантів

Ба більше, навіть якщо припустити, що російська армія все-таки зайде у Бахмут, то просуватися далі все одно не зможе. Адже за містом починаються українські лінії оборони, які готувалися ще з 2014 року.

Росіяни застрягли біля Бахмута, а за містом – ще більші лінії оборони. Фактично вся Донецька область для росіян – це велика пастка, а Бахмут на сьогодні – це її корона,

– наголосив Коваленко.

Він додав, що окупанти потрапили до цієї пастки й ніяк не можуть вибратися.

Чи можливий "жест доброї волі" росіян біля Бахмута

Становище окупантів настільки безвихідне, що їм навіть складно оголосити черговий "жест доброї волі".

Адже виникне питання: а навіщо ви тоді поклали під містом десятки тисяч своїх військових та вагнерівців? Це може спричинити внутрішній конфлікт у російському суспільстві,

– розповів військовий оглядач.

За його словами, росіяни обурюватимуться набагато більше, ніж тоді, коли окупаційна армія тікала з Харківщини або правобережжя Херсонщини.

Роль Бахмута для контрнаступу ЗСУ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" додав, що у міста ще є певна місія.

Подальше відволікання російського ресурсу на Бахмут дозволить нам у перспективі здійснювати контрнаступальні дії на інших напрямках,

– наголосив Коваленко.

Однак про те, що і де планують українські військові, говорити поки не варто. Як зазначив військовий оглядач, не треба розповідати ворогу, що і де ми можемо зробити.

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