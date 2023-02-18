Російський диктатор йтиме настільки далеко, наскільки його пустять. Про це 24 Каналу розповів політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

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Що мотивує ЗСУ під Бахмутом

Отже, найкращий варіант – зупинити його під Бахмутом, аніж він піде далі. І чим раніше Збройні Сили України це зроблять, тим краще.

Росія закінчується там, де їй дають по морді,

– зазначив військовий ЗСУ.

Він додав, що у лавах ЗСУ воюють бійці з різних куточків України. Не залежно від того, звідки вони – кожен захищає свій дім. Сазонов підкреслив, якщо пропустити російських загарбників тут, то ми отримаємо новий Бахмут у Костянтинівці чи Покровську тощо.

Так, мотивація наших військових дуже проста – під Бахмутом вони захищають всю Україну і кожен боронить свій дім.

Сазонов про мотивацію ЗСУ під Бахмутом: дивіться відео

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