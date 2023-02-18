Російський диктатор йтиме настільки далеко, наскільки його пустять. Про це 24 Каналу розповів політолог та військовий ЗСУ Кирило Сазонов.
Зверніть увагу Ми зробили з Бахмута фортецю: чому в росіян дуже мало шансів захопити місто
Що мотивує ЗСУ під Бахмутом
Отже, найкращий варіант – зупинити його під Бахмутом, аніж він піде далі. І чим раніше Збройні Сили України це зроблять, тим краще.
Росія закінчується там, де їй дають по морді,
– зазначив військовий ЗСУ.
Він додав, що у лавах ЗСУ воюють бійці з різних куточків України. Не залежно від того, звідки вони – кожен захищає свій дім. Сазонов підкреслив, якщо пропустити російських загарбників тут, то ми отримаємо новий Бахмут у Костянтинівці чи Покровську тощо.
Так, мотивація наших військових дуже проста – під Бахмутом вони захищають всю Україну і кожен боронить свій дім.
Сазонов про мотивацію ЗСУ під Бахмутом: дивіться відео
Останні новини щодо Бахмута
- Окупанти вже понад пів року намагаються захопити місто-фортецю Бахмут, що на Донеччині. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив, що наші бійці не покинуть місто, бо оборона Бахмута – це ще й утримання рубежу від Вугледару до Куп'янська. Він наголосив, що ворогу не вдасться вийти на кордони Донецької області.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти намагаються взяти Бахмут до річниці повномасштабної війни. Так, спершу вони обіцяли "подарувати" його на день народження Владіміру Путіну 7 жовтня, але не вдалося.
- Щодня під Бахмутом відбувається до 50 боєзіткнень та до 200 обстрілів. Водночас Росія зазнає величезних втрат. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що там росіяни втрачають до сотні військових за добу.
- Наразі у ЗСУ є можливість постачати в місто все, що необхідно для бойових дій – боєприпаси, провізію, медикаменти, а також евакуювати поранених. Утім, за словами Череватого, тактичні відступи є можливими, якщо для цього будуть підстави.