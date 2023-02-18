Российский диктатор будет идти настолько далеко, насколько его пустят. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов.

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Что мотивирует ВСУ под Бахмутом

Следовательно, лучший вариант – остановить его под Бахмутом, чем он пойдет дальше. И чем раньше Вооруженные Силы Украины это сделают, тем лучше.

Россия заканчивается там, где ей дают по морде,

– отметил военный ВСУ.

Он добавил, что в рядах ВСУ воюют бойцы из разных уголков Украины. Независимо от того, откуда они – каждый защищает свой дом. Сазонов подчеркнул, если пропустить российских захватчиков здесь, то мы получим новый Бахмут в Константиновке или Покровске и т.д.

Так, мотивация наших военных очень простая – под Бахмутом они защищают всю Украину, и каждый защищает свой дом.

Сазонов о мотивации ВСУ под Бахмутом: смотрите видео

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