З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців. Про це повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

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Пригожин вербує в'язнів

Як зазначив Кірбі, з понад 30 тисяч вагнерівців загинули близько 9 тисяч, а близько половини з цих 9 тисяч були вбиті з середини грудня.

За його даними, близько 90% "вагнерівців", які загинули у грудні, були завербовані в російських в'язницях.

За словами Кірбі, ПВК "Вагнер" значною мірою покладається на засуджених для поповнення своїх рядів, попри заяви Євгена Пригожина про припинення вербування людей у в'язницях.

Вони ("Вагнер" – 24 Канал) поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м'ясом, кидаючи їх, у буквальному сенсі, в м'ясорубку… Пригожин просто вирвав їх із в'язниць і кинув на поле бою без підготовки, без екіпіровки, без організаційного командування, просто кинув у бій,

– сказав речник.

Важкі втрати вагнерівців під Бахмутом

Також розповів, що вагнерівці зазнали шалених втрат у запеклих боях за Бахмут. За його словами, після посилення боїв за останні кілька днів Росія досягла "поступових успіхів" у Бахмуті і навколо нього. При цьому, відзначив він, США не можуть передбачити, чи вдасться Росії прорватися у місто.

Кірбі додав, що якщо це станеться, Бахмут не має "реальної стратегічної цінності", а тому США вважають, що Україна збереже свої сильні оборонні лінії на Донбасі.

Нагадаємо, що нещодавно найманці ПВК "Вагнер" записали відео, де показали відео із десятками трупів окупантів. Жаліються, що їм обрізали постачання і тепер вони втрачають своїх людей сотнями.