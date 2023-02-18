Однак такі публікації можуть бути лише частиною інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.
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За його словами, війна – це гра можливостей, і ніхто не скасовує ІПСО. Причому такі операції не завжди мають негативне значення.
"Ми також їх проводимо і здійснюємо тиск на противника, аби він до кінця не розумів, де саме насправді буде готуватися наш український контрнаступ", – зазначив Черник.
Третя успішна контрнаступальна операція України неминуча
Військовий експерт наголосив, що війна – це також мистецтво обману.
Немає сумнівів у тому, що буде третя блискуча українська наступальна операція. Для цього Україні потрібно зосередити сили та засоби на певному напрямку непомітно для ворога,
– зазначив Черник.
Саме дезінформація та відволікання уваги росіян можуть допомогти ЗСУ отримати успіх на полі бою.
Петро Черник розповів про роль Бахмута для ЗСУ: дивіться відео
"Не буває так, щоб всі битви були переможними"
Українські захисники вже понад пів року боронять Бахмут на Донеччині. Місто зараз справді перетворюється на серйозну фортецю.
Я б не поспішав його списувати. Це стратегічна точка. Разом з тим, якщо буде потрібно зробити тактичний маневр і відхід, не бачу у цьому жодної катастрофи,
– наголосив Черник.
Військовий експерт нагадав, що влітку 2022 року українські захисники відійшли від Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині. А за певний час ЗСУ провели блискучу Харківську контрнаступальну операцію, а пізніше – й Херсонську.
"У мистецтві війни якась з битв може бути програна. Найголовніше – перемогти у війні", – зазначив Черник.
Він додав, що не буває так, аби всі битви були виключно переможні.
Оборона Бахмута: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти намагаються взяти Бахмут до річниці повномасштабної війни. Спершу вони обіцяли "подарувати" його на день народження Владіміру Путіну 7 жовтня, але не вдалося.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" вважає, що окупанти нічого не досягнуть, навіть якщо захоплять Бахмут. Адже за містом на росіян чекають потужні українські лінії оборони.
- Військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що українські військові відважно боронять Бахмут й розуміють, що захищають там всю Україну. Військові мають чітке усвідомлення, що Владімір Путін не зупиниться на Донбасі.