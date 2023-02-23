Об этом сообщил заместитель начальника главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, стратегическая цель России – захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области.

Важно Разведка зафиксировала движение российских колонн по направлению к Черниговщине: могут готовить провокацию

Какие сейчас цели оккупантов

Как рассказал Громов, до лета этого года захватчики хотят занять Донецкую и Луганскую области.

Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины,

– отметил он.

В ВСУ прогнозируют провокации России в неожиданных местах

Недавно военный эксперт, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что россияне обожают разные "сакральные" даты и могут готовить определенные действия к годовщине вторжения в Украину. Впрочем, вероятнее всего, это будут провокации, а не мощное наступление.

По его словам, захватчикам ничего не остается как прибегнуть к провокациям на годовщину вторжения 24 февраля, ведь это вполне в их стиле. Россия не может добиться преимущества на поле боя, поэтому переходит на дальнобойное оружие – ракеты.

Кроме того, страна-агрессор может готовить провокации в Приднестровье, а также на границе с Польшей или Литвой.