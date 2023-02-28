Только за минувшие сутки российская армия потеряла 550 человек, а также много техники. В Генштабе уточнили, что из-за интенсивности боев статистика уточняется.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения на сегодня, 28 февраля, российская армия потеряла:

танков – 3 388 (+3);

боевых бронированных машин – 6 630 (+9);

артиллерийских систем – 2 383 (+3);

РСЗО – 478 (+3);

средств ПВО – 247 (+0);

самолетов – 300 (+0);

вертолетов – 288 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 051 (+3);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5 252 (+4);

специальной техники – 230 (+0).



Потери россиян в личном составе и технике по состоянию на 28 февраля

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