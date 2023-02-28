Только за минувшие сутки российская армия потеряла 550 человек, а также много техники. В Генштабе уточнили, что из-за интенсивности боев статистика уточняется.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения на сегодня, 28 февраля, российская армия потеряла:
- танков – 3 388 (+3);
- боевых бронированных машин – 6 630 (+9);
- артиллерийских систем – 2 383 (+3);
- РСЗО – 478 (+3);
- средств ПВО – 247 (+0);
- самолетов – 300 (+0);
- вертолетов – 288 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 051 (+3);
- крылатых ракет – 873 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 252 (+4);
- специальной техники – 230 (+0).
Потери россиян в личном составе и технике по состоянию на 28 февраля
Что известно о потерях оккупантов: последние новости
- 28 февраля украинские военные рассказали, что они уничтожили 11 иранских ударных беспилотников типа "Шахид-136" и 1 типа "Зала". Также наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Более того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.
- 27 февраля в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что у оккупантов большие потери. Так, в населенном пункте Каланчак на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли ориентировочно 150 раненых военнослужащих России. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне.
- Политтехнолог и аэроразведчик добровольческого формирования территориальной общины (ДФТО) Андрей Коваленко рассказал, что российские захватчики пытаются продвинуться на Востоке Украины. Ведь у них есть приказ Путина до 1 марта выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Тем не менее наступление россиян преимущественно уже захлебывается на многих участках.