Так, только вблизи Бахмута каждый день российские захватчики теряют по 500 солдат убитыми. Об этом рассказал в интервью западному СМИ Алексей Резников.

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Безумная тактика оккупантов

И все это ради того, чтобы захватить несколько метров украинской земли. Именно из-за таких действий оккупантов их наступление в Украине называют не масштабным, а ползучим. Также Резников отметил и безумную тактику россиян – ради достижения своих целей они посылают против украинцев "волны "вагнеровцев" или бывших пленников".

К примеру, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле,

– рассказал он.

Резников сказал, что по данным украинского генерала на восточном фронте, из-за такой попытки ведения войны захватчики ежедневно теряют вблизи Бахмута 500 убитыми и 900 ранеными.

Бахмут – это опорный пункт

В интервью Алексей Резников также подчеркнул, что Бахмут сегодня является опорным пунктом. Он остается одной из самых горячих точек фронта.

Бахмут – это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления,

– сказал министр обороны Украины.

Как сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, для россиян завоевание Бахмута стало вопросом принципа. По его словам, этот город является символом невероятного украинского мужества и одновременно неспособности российской армии показать большие стратегические достижения.

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