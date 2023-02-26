Так, только вблизи Бахмута каждый день российские захватчики теряют по 500 солдат убитыми. Об этом рассказал в интервью западному СМИ Алексей Резников.
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Безумная тактика оккупантов
И все это ради того, чтобы захватить несколько метров украинской земли. Именно из-за таких действий оккупантов их наступление в Украине называют не масштабным, а ползучим. Также Резников отметил и безумную тактику россиян – ради достижения своих целей они посылают против украинцев "волны "вагнеровцев" или бывших пленников".
К примеру, в Бахмуте. Двадцать из них нападают на наши позиции, и мы их убиваем. Через некоторое время приходят еще двадцать, и еще двадцать, в непрерывном цикле,
– рассказал он.
Резников сказал, что по данным украинского генерала на восточном фронте, из-за такой попытки ведения войны захватчики ежедневно теряют вблизи Бахмута 500 убитыми и 900 ранеными.
Бахмут – это опорный пункт
В интервью Алексей Резников также подчеркнул, что Бахмут сегодня является опорным пунктом. Он остается одной из самых горячих точек фронта.
Бахмут – это опорный пункт, точка на линии фронта, которую мы защищаем, чтобы, уничтожив ее, уменьшить возможности противника для наступления,
– сказал министр обороны Украины.
Как сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, для россиян завоевание Бахмута стало вопросом принципа. По его словам, этот город является символом невероятного украинского мужества и одновременно неспособности российской армии показать большие стратегические достижения.
Что происходит на Бахмутском направлении
- Вечером 26 февраля в Генштабе сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты совершили несколько безрезультатных наступательных атак. Из-за этого обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов.
- Пограничники же в ближнем бою ликвидировали штурмовую группу россиян вблизи Бахмута. В бою они ликвидировали 9 захватчиков, а 5 "отправили в больницы".
- 23 февраля военный эксперт Олег Жданов рассказал, что наиболее жестокие бои идут в восточной части Бахмута. К югу и северу от города ситуация контролируемая.