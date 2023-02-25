Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что в действиях россиян была определенная военная логика.

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Военный объяснил, что после того, как ВСУ вымотали силы врага и организованно отошли из Северодонецка и Лисичанска, оккупанты рассчитывали, что они спокойно зайдут в Бахмут. А после этого возьмут Славянск и Краматорск.

Однако случилось не так, как было задумано. По состоянию на сегодняшний день враг потерял невероятное количество ресурсов, в том числе и в личном составе.

Череватый заявил, что для россиян завоевание Бахмута стало вопросом принципа. Этот город – символ невероятного украинского мужества и одновременно неспособности российской армии показать большие стратегические достижения.

После каждого завоеванного метра земли, понеся колоссальные потери, россияне радуются так, будто взяли Сталинград,

– сказал Череватый.

Он добавил, что весь мир уже увидел, что для россиян Бахмут стал местом, где невозможно сломать украинский дух.

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