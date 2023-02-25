Как сообщили в Сухопутных войсках, россияне не оставляют попытки прорвать оборону и захватить Бахмут. Оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Бахмута и его окружении.

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Россияне пытаются окружить Бахмут

В сообщении говорится, что бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.

В ходе работы командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский проверил положение дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров подразделений по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, которые мужественно отражают атаки врага.

– сообщили военные.

Кроме того, Сырский поблагодарил всех защитников, "отметив их чрезвычайную стойкость и героизм и наградив лучших защитников ценными подарками".

Сырский побывал в Бахмуте / Фото Сухопутные войска

Какая ситуация под Бахмутом