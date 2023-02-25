Як повідомили у Сухопутних військах, росіяни не полишають спроби прорвати оборону та захопити Бахмут. Окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Бахмута та його оточенні.

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Росіяни намагаються оточити Бахмут

У повідомленні йдеться, що бої ідуть навколо самого міста та на його околицях.

У ході роботи командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога,

– повідомили військові.

Крім того, Сирський подякував всім захисникам, "відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками".

Сирський побував у Бахмуті / Фото Сухопутні війська

Яка ситуація під Бахмутом