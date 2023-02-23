Про це з посиланням на дані розвідки повідомило Міністерство оборони Британії. Також зазначають, що окупанти, ймовірно, готуються до наступу в районі Вугледара, однак, навряд чи зможуть здійснити прорив.
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Британська розвідка про важкі бої навколо Бахмута
Упродовж останніх 48 годин тривають важкі бої в районі Бахмута, де українські сили зберігають шляхи постачання відкритими на захід, попри повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів,
– зазначили у британській розвідці.
Окрім того, Вугледар вкотре зазнав потужного ворожого обстрілу. Існує ймовірність того, що Росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі попри важкі та невдалі атаки на початку лютого і наприкінці 2022 року, вважають у розвідці Великій Британії.
Також у Міноборони припускають, що, ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію досі несе російське Східне угруповання військ. Командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти через попередні невдачі.
Проте навряд чи у Мурадова є ударна сила, здатна здійснити прорив,
– підсумували у Міноборони Великої Британії.
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Бої за Бахмут: останні новини
- На Бахмутському напрямку наразі точаться важкі бої, однак просування окупантів там не фіксується. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Ворог намагається оточити місто, позбавити його логістичних сполучень, захопити околиці міста, однак росіянам це не вдається. Кудряшов сказав, що ЗСУ в Бахмуті міцно тримають оборону.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов наполягає, що Україна не може відступити з Бахмута, адже утримання міста дозволяє стримувати російських окупантів у тому районі.
- Українські прикордонники відбили атаку загарбників на опорний пункт під Бахмутом. Одного "вагнерівця" взяли в полон. Ще 10 окупантів – знищили.