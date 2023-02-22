Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він наголосив, що в Бахмуті Збройні сили України міцно тримають оборону.

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За словами військового, на Бахмутському напрямку зараз ситуація напружена, але її контролюють ЗСУ. Ворог намагається оточити місто Бахмут, позбавити його логістичних сполучень, захопити околиці міста, однак це йому не вдається.

Ми не просто будемо стояти, ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити нашу країну, захистити кожну ділянку фронту, кожен клаптик землі, кожен населений пункт,

– наголосив Кудряшов.

Чекають на західне озброєння

Військовий повідомив, станом на 22 лютого вдається постачати озброєння до українських позицій в місто наявними логістичними шляхами.

На війні завжди буде мало боєприпасів та озброєння, тому, виграючи час для всієї країни, для наших західних партнерів, чекаємо на більші постачання як різних видів озброєння, так і боєприпасів до них,

– додав військовослужбовець.

Про ситуацію в Бахмуті станом на 22 лютого: дивитись відео

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