Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. Он отметил, что в Бахмуте Вооруженные силы Украины крепко держат оборону.

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По словам военного, на Бахмутском направлении сейчас ситуация напряженная, но ее контролируют ВСУ. Враг пытается оцепить город Бахмут, лишить его логистических сообщений, захватить окрестности города, однако это ему не удается.

Мы не просто будем стоять, мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить нашу страну, защитить каждый участок фронта, каждый клочок земли, каждый населенный пункт,

– подчеркнул Кудряшов.

Ждут западного вооружения

Военный сообщил, по состоянию на 22 февраля удается поставлять вооружение в украинские позиции в город имеющимися логистическими путями.

На войне всегда будет мало боеприпасов и вооружения, поэтому, выигрывая время для всей страны, для наших западных партнеров, ждем больше поставок как различных видов вооружения, так и боеприпасов к ним,

– добавил военнослужащий.

О ситуации в Бахмуте на 22 февраля: смотреть видео

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