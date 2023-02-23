Об этом со ссылкой на данные разведки сообщило Министерство обороны Британии. Также отмечают, что оккупанты, вероятно, готовятся к наступлению в районе Угледара, однако, вряд ли смогут совершить прорыв.

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Британская разведка о тяжелых боях вокруг Бахмута

Последние 48 часов продолжаются тяжелые бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют пути снабжения открытыми на запад, несмотря на ползучее окружение России на протяжении последних шести недель,

– отметили в британской разведке.

Кроме того, Угледар в очередной раз подвергся мощному вражескому обстрелу. Существует вероятность того, что Россия готовится к очередным наступательным усилиям в этом районе, несмотря на тяжелые и неудачные атаки в начале февраля и конце 2022 года, считают в разведке Великобритании.

Также в Минобороны предполагают, что, вероятно, ответственной за Угледарскую операцию до сих пор является российская Восточная группировка войск. Командующий генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества из-за предыдущих неудач.

Однако вряд ли у Мурадова есть ударная сила, способная совершить прорыв,

– подытожили в Минобороны Великобритании.

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