Как известно, российское командование стянуло в город свои боеспособные подразделения, однако окружить населенный пункт им не удается. На этом направлении враг несет бешеные потери.
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Какая ситуация в городе
На видео видны кадры уничтоженного города. Журналист Левко Стек отметил, что в Бахмуте сложно найти здание, которое не было бы повреждено. Это свидетельствует об интенсивности боев, работе вражеской авиации и постоянных артиллерийских обстрелах.
Более того, российские пехотинцы не оставляют попыток окружить населенный пункт, однако на защите Бахмута стоят украинские пограничники.
Защитники в сотрудничестве с разведкой дают огневый отпор врагу осколочными снарядами из БПЛА, минометов и другой техники.
Как пограничники защищают Бахмут: смотрите видео 18+
Как обращаются с пленными
Оператор зафиксировал момент взятие в плен вагнеровца, которого наши защитники сразу допросили.
Оккупант оказался заключенным за создание незаконной химической лаборатории. Наказание отбывал в городе Кунгур. Боевик ЧВК "Вагнера" рассказывает, что за участие в боевых действиях в Украине ему пообещали 195 тысяч рублей и помилование.
На войне в Украине захватчик был санитаром. Он рассказал, что раненых россиян оставляли умирать, а дезертиров просто расстреливали (кстати, по словам оккупанта, такие нормы прописаны у них в контракте). Кроме того, пленный рассказал о "5 смертных грехах "Вагнера".
- Мародерство,
- Насильственные действия,
- Наркотики,
- Алкоголь,
- Дезертирство.
Как видим, по такому принципу руководство ЧВК "Вагнера" могло со спокойной душой расстрелять большинство своих боевиков.
Бои за Бахмут: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытались взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны. Сначала они обещали "подарить" его на день рождения Владимиру Путину 7 октября, но не удалось.
- Британская разведка утверждает, что в России могут объявить, что якобы захватили город Бахмут, вокруг которого несколько месяцев продолжаются кровопролитные бои. Кремлю необходимо показать хоть какие-то победы, чтобы снизить давление внутри страны.
- Солдат-гранатометчик 5 отдельного штурмового полка "Легион Свободы" Юрий Сиротюк рассказал 24 каналу, что россияне оцепили Бахмут с трех сторон. В городе идут постоянные обстрелы со стороны врага, не жалеющего ни живой силы, ни снарядов. Сиротюк отметил, что сейчас действительно удалось подавить наступательные темпы россиян.
- В свою очередь, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине важно отстоять Бахмут, но не любой ценой.