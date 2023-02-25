Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що у діях росіян була певна військова логіка.
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Чому росіяни так відчайдушно тримаються за Бахмут
Військовий пояснив, що після того, як ЗСУ вимотали сили ворога і організовано відійшли з Сіверськодонецька та Лисичанська, окупанти розраховували, що вони спокійно зайдуть в Бахмут. А після цього візьмуть Слов'янськ і Краматорськ.
Однак сталось не так, як гадалось. Станом на сьогодні ворог втратив неймовірну кількість ресурсів, в тому числі й особових.
Череватий заявив, що для росіян завоювання Бахмута стало питанням принципу. Це місто – символ неймовірної української мужності та водночас неспроможності російської армії показати великі стратегічні досягнення.
Після кожного завойованого метра землі, зазнавши колосальних втрат, росіяни радіють так, ніби взяли Сталінград,
– сказав Череватий.
Він також додав, що весь світ вже побачив, що для росіян Бахмут став місцем, де неможливо зламати український дух.
Сирський відвідав Бахмут: головне
- Командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський побував у Бахмуті. Там генерал-полковник відвідав військові частини Сил оборони, які захищають місто та підступи до нього.
- Українські захисники повідомляють, що бої ідуть навколо самого міста та на його околицях. Росія кидає в бій значні резерви, але їх швидко втрачає. За добу під Бахмутом Росія може втратити до сотні військових. Наразі Сили оборони утримують місто, попри численні атаки російських військ.
- Зазначають, що під час візиту Сирський перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань, надав допомогу у їх вирішенні та підтримав військовослужбовців, які мужньо відбивають атаки ворога.
- Крім того, Сирський подякував всім захисникам, "відзначивши їх надзвичайну стійкість та героїзм та нагородив кращих захисників цінними подарунками".