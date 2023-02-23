В восточной части Бахмута – тяжелая ситуация. Там идут самые жестокие бои. На Юг и Север от Бахмута – ситуация контролируемая. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Тактика врага

У Авдеевки – традиционная тактика врага. Жданов рассказал, что оккупанты бьют в одном месте, поносят потери и бьют в другом.

Если у них в одном месте не получается, они подтягивают резервы и переносят в другое направление. Это опрокидывание усилий продолжается. Такую тактику, по словам Жданова, русская армия взяла себе, пытаясь прорвать нашу оборону.

Как оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: видео

Что Жданов прогнозирует на 24 февраля

Эксперт считает, что враг действительно наращивает силы и это вызывает беспокойство. Путин не пропустит 24 февраля. Жданов предполагает, что россияне попытаются причинить какую-то беду, хотя с политической точки зрения таких возможностей у них мало.

К примеру, Россия отказалась от формирования и ведения боевых действий батальонно-тактическими группами. Это означает, что захватчикам не хватает вооружения и они формируют не мотострелковые, а стрелковые батальоны.