Об этом во время стрима 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что несколько недель назад на Донецком направлении было еще 160 батальонов.

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"Даже с неполной комплектацией это очень много людей. Если считать по 400 человек в одном батальоне и учитывать факт, что они (россияне – 24 Канал) комплектуют его не полностью – это действительно большая численность", – подчеркнул эксперт.

У россиян проблемы с вооружением

Жданов отметил, на сегодняшний день Россия отказалась от формирования и ведения боевых действий батальонно-тактическими группами. Это означает, что врагу катастрофически не хватает вооружения, и они формируют не мотострелковые, а стрелковые батальоны.

"Усиливать их нечем: танков и артиллерии не хватает. Поэтому они просто воюют батальонами", – объяснил спикер.

Олег Жданов о скоплении российских войск на Донецком направлении: смотреть видео

Так что с одной стороны враг действительно наращивает силы и это вызывает беспокойство. Путин не пропустит 24 февраля просто так. Россияне попытаются сделать что-то, хотя с политической точки зрения таких возможностей у них мало, добавил в своем ответе Олег Жданов.

России не хватает резервов – ISW

Американский институт изучения войны отмечает: России не хватает резервов, чтобы увеличить наступление хотя бы в Луганской области. Жданов, цитируя сообщения аналитиков, отметил, что основная фаза наступления там продолжается.

У России нет незадействованных резервов для увеличения масштабов наступления этой зимой. Да, на Донецком направлении они добавили 30 батальонов, но на Луганском усилить наступление не могут,

– подчеркнул военный эксперт.

Какова вероятность наступления на других направлениях

Олег Жданов вспомнил недавнее сообщение якобы о 10 тысячах россиян на границе с Сумщиной. Впрочем, эта информация не подтвердилась. Он подчеркнул, что враг пока не может создать группировку в 40 – 50 тысяч, включая технику, и открыть второй фронт.

"До конца марта на территории Украины может быть сосредоточено до 400 тысяч российских военных. Но с другой стороны, следует учитывать, что это вдоль линии фронта в 1000 км", - пояснил подробнее Олег Жданов.

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