По данным министра, пока нет подтверждения вероятности нового большого наступления Кремля. Уоллес также прокомментировал ситуацию на Востоке Украины.

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Что сказал Уоллес о рисках к 24 февраля

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Бен Уоллес заявил, что нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил, сравнивая с теми, которые были 24 февраля 2022 года.

На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного, большого российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней,

– отметил министр обороны Британии.

Бен Уоллес также подчеркнул, что:

Кремль не демонстрирует желание отказаться от тактики "мясорубки";

Россия изо всех сил пытается продолжать наступление;

"большое" наступление Путина продвигается "на метры, а не километры".

Министр обороны Великобритании также сказал, что западные союзники Украины, более чем когда-либо, полны решимости помочь Киеву дать отпор россиянам.

Однако Бен Уоллес добавил, что до предоставления нам истребителей, которых просит Киев, еще далеко.

Чего можно ожидать от России к 24 февраля