По данным министра, пока нет подтверждения вероятности нового большого наступления Кремля. Уоллес также прокомментировал ситуацию на Востоке Украины.
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Что сказал Уоллес о рисках к 24 февраля
В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Бен Уоллес заявил, что нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил, сравнивая с теми, которые были 24 февраля 2022 года.
На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного, большого российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней,
– отметил министр обороны Британии.
Бен Уоллес также подчеркнул, что:
- Кремль не демонстрирует желание отказаться от тактики "мясорубки";
- Россия изо всех сил пытается продолжать наступление;
- "большое" наступление Путина продвигается "на метры, а не километры".
Министр обороны Великобритании также сказал, что западные союзники Украины, более чем когда-либо, полны решимости помочь Киеву дать отпор россиянам.
Однако Бен Уоллес добавил, что до предоставления нам истребителей, которых просит Киев, еще далеко.
Чего можно ожидать от России к 24 февраля
- Россия уже запланировала "мероприятия". Так, 21 февраля Путин должен говорить перед федеральным собранием, 22 февраля – организует "концерт" в Лужниках, где сам будет выступать. Более того, "праздновать" должны повсюду – даже создали "акции", чтобы снова зомбировать людей в регионах.
- Однако российский диктатор может атаковать Украину 24 февраля. Так, Михаил Подоляк говорит, что в этот день Россия может запустить три волны ракет. Алексей Данилов также считает, что 23 – 24 февраля враги могут прибегнуть к новому массированному обстрелу.
- Более того, они стянули к нашей границе авиацию. Однако специалисты американского Института изучения войны сомневаются, что Россия выделит много авиации для боев над контролируемой Украиной территорией. Детальнее о прогнозах к 24 февраля – читайте по ссылке.