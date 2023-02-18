За даними міністра, наразі немає підтвердження ймовірності нового великого наступу Кремля. Воллес також прокоментував ситуацію на Сході України.

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Що сказав Воллес про ризики до 24 лютого

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Бен Воллес заявив, що немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, порівнюючи з тими, які були 24 лютого 2022 року.

На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів,

– зазначив міністр оборони Британії.

Бен Воллес також наголосив, що:

Кремль не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки";

Росія щосили намагається продовжувати наступ;

"великий" наступ Путіна просувається "на метри, а не кілометри".

Міністр оборони Великої Британії також сказав, що західні союзники України, більш ніж будь-коли, сповнені рішучості допомогти Києву дати відсіч росіянам.

Проте Бен Воллес таки додав, що до надання нам винищувачів, яких просить Київ, ще далеко.

Чого можна чекати від Росії до 24 лютого