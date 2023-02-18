За даними міністра, наразі немає підтвердження ймовірності нового великого наступу Кремля. Воллес також прокоментував ситуацію на Сході України.
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Що сказав Воллес про ризики до 24 лютого
У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Бен Воллес заявив, що немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, порівнюючи з тими, які були 24 лютого 2022 року.
На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів,
– зазначив міністр оборони Британії.
Бен Воллес також наголосив, що:
- Кремль не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки";
- Росія щосили намагається продовжувати наступ;
- "великий" наступ Путіна просувається "на метри, а не кілометри".
Міністр оборони Великої Британії також сказав, що західні союзники України, більш ніж будь-коли, сповнені рішучості допомогти Києву дати відсіч росіянам.
Проте Бен Воллес таки додав, що до надання нам винищувачів, яких просить Київ, ще далеко.
Чого можна чекати від Росії до 24 лютого
- Росія вже запланувала "заходи". Так, 21 лютого Путін має говорити перед федеральними зборами, 22 лютого – організовує "концерт" в Лужниках, де сам виступатиме. Ба більше, "святкувати" мають всюди – навіть створили "акції", щоб знову зомбувати людей в регіонах.
- Однак російський диктатор може атакувати Україну 24 лютого. Так, Михайло Подоляк каже, що в цей день Росія може запустити три хвилі ракет. Олексій Данілов також вважає, що 23 – 24 лютого вороги можуть вдатися до нового масованого обстрілу.
- Ба більше, вони стягнули до нашого кордону авіацію. Проте фахівці американського Інституту вивчення війни сумніваються, що Росія виділить багато авіації для боїв над територією, контрольованою Україною. Детальніше про прогнози до 24 лютого – читайте за посиланням.