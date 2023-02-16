За даними росЗМІ, річницю будуть "відзначати" 20 – 24 лютого, інформує 24 Канал. Безпосередньо 21 лютого Владімір Путін виступить перед федеральними зборами.

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Що відомо про святкування росіян

Адміністрація російського диктатора рекомендувала регіональній владі в межах акції "нашим героям" провести понад 10 різноманітних заходів з охопленням якомога більшої кількості жителів. Мовиться про:

вишикування у формі "зірки героя" та запис відеороликів з привітаннями "захисникам вітчизни";

кадри на тлі пам'ятників чи графіті, "присвячених героям вітчизни та "героям" війни в Україні;

розповідь "про героїв" якихось важливих фактів.

Ба більше, за даними джерела, мають бути й інші "акції". Зокрема, "обличчя героя". У межах якої росіяни мають створити на вулицях російських міст графіті "з портретами героїв СВО й описом їхнього подвигу". Окрім того, у списку є:

майстер-класи з в'язання теплих шкарпеток і рукавиць та виготовлення окопних свічок і кисетів для окупантів. На кисетах мають бути пропагандистські вишивки;

та виготовлення окопних свічок і кисетів для окупантів. На кисетах мають бути пропагандистські вишивки; "листи перемоги" в установах та організаціях;

концерти у лікарнях, де перебувають окупанти. "Дарування" пораненим мають "подарункові" та "продуктові" набори;

"Дарування" пораненим мають "подарункові" та "продуктові" набори; зустрічі окупантів, які повернулися з війни в Україні, з ветеранами Другої світової.

Окрім того, для російських школярів мають провести "уроки мужності" та акцію "герої поруч". Дітям мають розповідати про "подвиг" росіян.

Ба більше, у країні-терористці планують прибрати місця військових поховань та меморіальні комплекси. Однак у Росії навіть не згадують про тих, кого спалили у крематоріях відразу на фронті в Україні, щоб приховати втрати. Також забули про тих вагнерівців, яких масово поховали біля Луганська, не повідомивши родичам.

Також адміністрація Путіна закликає "дякувати" окупантам у соцмережах та показувати, як учасники акції "обіймають своїх рідних захисників вітчизни... розповідають про них особисті історії, пишуть слова подяки". Жінкам також радять "дякувати".

Окрім всього вищезгаданого маскараду, Путін на 22 лютого запланував мітинг-концерт у Лужниках, на якому він буде присутній.

Зверніть увагу! За рік вторгнення російський диктатор не досягнув бажаних результатів війни. До роковин вторгнення 24 лютого Путін намагається компенсувати невдачі на фронті. Адже артисти мають створити відчуття нібито "все добре". Російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський написав: "Своїм співом та сміхом компенсують фактичну відсутність будь-яких новин, які Путін хотів би озвучити".