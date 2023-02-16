По данным росСМИ, годовщину будут "отмечать" 20 – 24 февраля, информирует 24 Канал. Непосредственно 21 февраля Владимир Путин выступит перед федеральным собранием.

Читайте также Подготовка к 24 февраля: как Путин хочет компенсировать неудачи на фронте

Что известно о праздновании россиян

Администрация российского диктатора рекомендовала региональным властям в рамках акции "нашим героям" провести более 10 различных мероприятий с охватом как можно большего количества жителей. Речь идет о:

выстраивание в форме "звезды героя" и запись видеороликов с приветствиями "защитникам отечества";

кадры на фоне памятников или граффити, "посвящённых героям отечества и "героям" войны в Украине;

рассказ "о героях" каких-то важных фактов.

Более того, по данным источника, должны быть и другие "акции". В частности, "лицо героя". В рамках которой россияне должны создать на улицах российских городов граффити "с портретами героев СВО и описанием их подвига". Кроме того, в списке есть:

мастер-классы по вязанию теплых носков и перчаток и изготовление окопных свечей и кисетов для оккупантов. На кисетах должны быть пропагандистские вышивки;

и изготовление окопных свечей и кисетов для оккупантов. На кисетах должны быть пропагандистские вышивки; "письма победы" в учреждениях и организациях;

концерты в больницах, где находятся оккупанты. "Дарение" раненым "подарочных" и "продуктовых" наборов;

"Дарение" раненым "подарочных" и "продуктовых" наборов; встречи возвратившихся с войны в Украине оккупантов с ветеранами Второй мировой.

Кроме того, для российских школьников должны провести "уроки мужества" и акцию "герои рядом". Детям должны рассказывать о "подвиге" россиян.

Более того, в стране-террористке планируют убрать места военных захоронений и мемориальные комплексы. Однако в России даже не упоминают о тех, кого сожгли в крематориях сразу на фронте в Украине, чтобы скрыть потери. Также забыли о тех вагнеровцах, которых массово похоронили возле Луганска, не сообщив родственникам.

Также администрация Путина призывает "благодарить" оккупантов в соцсетях и показывать, как участники акции "обнимают своих родных защитников отечества... рассказывают о них личные истории, пишут слова благодарности". Женщинам также советуют "благодарить".

Кроме всего вышеупомянутого маскарада, Путин на 22 февраля запланировал митинг-концерт в Лужниках, на котором он будет присутствовать.

Обратите внимание! Через год вторжения российский диктатор не достиг желаемых результатов войны. К годовщине вторжения 24 февраля Путин пытается компенсировать неудачи на фронте. Ведь артисты должны создать ощущение якобы "все хорошо". Российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский написал: "Своим пением и смехом компенсируют фактическое отсутствие каких-либо новостей, которые Путин хотел бы озвучить".