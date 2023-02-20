Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ситуация на линии столкновения очень трудная, но контролируемая со стороны сил обороны Украины.

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За последние сутки продвижения врага нет

Он отметил, что оккупанты еще имеют частичный успех северо-восточнее Сватового, где они двигаются в сторону Купянска, и севернее Бахмута. На остальных участках фронта ситуация стабилизирована и за последние сутки продвижения врага нет.

На южной окраине Бахмута ВСУ провели определенные контрнаступательные действия и отодвинули врага от трассы Бахмут – Константиновка. И сегодня трасса работает для обеспечения нашего гарнизона в Бахмуте,

– подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что в Угледаре ситуация стабилизирована. Противник до сих пор не может прийти в себя после поражений, которые украинские военные им там нанесли.

Что происходит на фронте: смотрите видео

По его словам, сейчас наблюдаем на фронте то, что за неделю ВСУ удалось заставить окупантов забуксовать в его наступлении.

"Мы купировали почти все наступательные действия врага, за исключением некоторых участков фронта, где они продолжают медленно продвигаться. В целом таких анонсировавшихся масштабных наступательных действий Россия не смогла продемонстрировать на всем участке от Сватова до Угледара", – считает Олег Жданов.

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