Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ситуация на линии столкновения очень трудная, но контролируемая со стороны сил обороны Украины.
Смотрите также ВСУ мощно избивают: наступление россиян на Востоке буксует, несмотря на подкрепление
За последние сутки продвижения врага нет
Он отметил, что оккупанты еще имеют частичный успех северо-восточнее Сватового, где они двигаются в сторону Купянска, и севернее Бахмута. На остальных участках фронта ситуация стабилизирована и за последние сутки продвижения врага нет.
На южной окраине Бахмута ВСУ провели определенные контрнаступательные действия и отодвинули врага от трассы Бахмут – Константиновка. И сегодня трасса работает для обеспечения нашего гарнизона в Бахмуте,
– подчеркнул эксперт.
Он подчеркнул, что в Угледаре ситуация стабилизирована. Противник до сих пор не может прийти в себя после поражений, которые украинские военные им там нанесли.
Что происходит на фронте: смотрите видео
По его словам, сейчас наблюдаем на фронте то, что за неделю ВСУ удалось заставить окупантов забуксовать в его наступлении.
"Мы купировали почти все наступательные действия врага, за исключением некоторых участков фронта, где они продолжают медленно продвигаться. В целом таких анонсировавшихся масштабных наступательных действий Россия не смогла продемонстрировать на всем участке от Сватова до Угледара", – считает Олег Жданов.
Ситуация вблизи Бахмута: важное
- Военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что российские захватчики пытаются взять Бахмут в кольцо. По его словам, сейчас трасса М-03 в Константиновку находится под контролем Украины и пока это продолжается ВСУ, могут поставлять боекомплект и все необходимое для ведения боевых действий на этот участок фронта.
- Политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов считает, что лучший вариант для ВСУ – остановить врага под Бахмутом, чем он пойдет дальше. И чем раньше Вооруженные Силы Украины это сделают, тем лучше. Он отметил, что Россия кончается там, где ей дают по морде.
- По данным западных медиа, представители Пентагона советовали украинским чиновникам не зацикливаться на обороне Бахмута. Ведь это вроде бы может помешать весеннему контрнаступлению ВСУ. Военный эксперт Петр Черник подчеркнул, что такие публикации могут являться лишь частью информационно-психологической операции (ИПСО).