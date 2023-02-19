В последние дни не утихают слухи о том, что Россия может открыть еще одно направление ведение боевых действий. Однако пока оккупанты не могут ворваться с сложившейся ситуацией на поле фронта. В этом, в частности, уверен военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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ВСУ сдерживают оккупантов

Собственно, Жданов отметил, что наступление России прямо сейчас буксует. То есть российские захватчики не могут достичь поставленных целей.

Главный вывод, который можно понять, это то, что наступление России буксует. Очень сильно буксует. И мы (Вооруженные Силы – 24 Канал) стабилизируем линию фронта по многим направлениям,

– сказал аналитик.

В общем, пока можно охарактеризовать ситуация на поле боя как стабильно плохую, по словам Жданова. А на определенных направлениях – близкую к критической. В частности, речь идет об Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Однако эксперт также констатировал, что украинская армия практически на всех направлениях сдерживает попытки российских войск продвигаться вглубь нашей обороны.

Жданов подробно о ситуации на фронте: смотрите видео

Удачи украинской армии

Во время этого анализа Олег Жданов процитировал сведение Генштаба, в котором говорится, что ВСУ ударили по позиции ЗРК С-300 врага.

Это, кстати, большой успех для артиллерии поймать комплекс С-300 в районе огневой позиции,

– подчеркнул Жданов.

Кроме того, заметим, какие успехи наших военных он вспомнил: