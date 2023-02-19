Останніми днями не вщухають чутки про те, що Росія може відкрити ще один напрямок ведення бойових дій. Однак поки окупанти не можуть ворпатись з наявною ситуацією на полі фронті. У цьому зокрема впевнений воєнний експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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ЗСУ стримують окупантів

Власне, Жданов зазначив, що наступ Росії просто зараз буксує. Себто російські загарбники не можуть досягти поставлених цілей.

Головний висновок, який можна зрозуміти, це те, що наступ Росії буксує. Дуже сильно буксує. І ми (Збройні Сили – 24 Канал) стабілізуємо лінію фронту на багатьох напрямках,

– сказав аналітик.

Загалом поки можна охарактеризувати ситуація на полі бою як стабільно погану, за словами Жданова. А на певних напрямках – близьку до критичної. Зокрема, йдеться про Авдіївський та Шахтарський напрямки.

Однак експерт також констатував, що українська армія практично на всіх напрямках стримує спроби російських військ просуватися вглиб нашої оборони.

Жданов детально про ситуацію на фронті: дивіться відео

Успіхи української армії

Під час цього ж аналізу Олег Жданов процитував зведення Генштабу, в якому йдеться про те, що ЗСУ вдарили по позиції ЗРК С-300 ворога.

Це, до речі, великий успіх для артилерії спіймати комплекс С-300 в районі вогневої позиції,

– наголосив Жданов.

Окрім того, зауважимо, які ще успіхи наших військових він згадав: