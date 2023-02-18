Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, те, що зараз відбувається на фронті, є продовженням наступу Росії.

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Світан зауважив, що тиск росіян на ЗСУ збільшується в арифметичній прогресії. Тобто ті російські військові, які заходять в Україну, одразу вирушають на поле бою.

Росіяни посилюють тиск на Донецькому фронті

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що російські окупанти застрягли на Донецькому фронті, впершись у нашу лінію оборони.

Зараз, ймовірно, за допомогою артилерії та авіації росіяни будуть намагатися її знести. Вони так завжди робили. Це буде режим вогневого валу за підтримки авіації,

– розповів Світан.

Він додав, що ЗСУ за допомогою HIMARS контролюють основні ланцюжки постачання боєприпасів ворога. Відтак, росіяни не можуть зібрати достатню кількість снарядів для потужних атак.

Саме тому ворог за допомогою авіації чи далекобійної артилерії намагається пошкодити наші порядки у глибині фронту. Зокрема, окупанти завдають ударів по Покровську, Вугледару, Слов'янську, Краматорську, Часовому Яру, Дружківці, Костянтинівці.

"Ворог намагається дістати своїми ударами на всій лінії Донецького фронту на глибину близько 30 – 40 кілометрів. Це свідчить про те, що попереду – збільшення тиску на саму лінію фронту", – зазначив Світан.

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Окупанти хочуть відкрити ще один фронт

Водночас зараз спостерігається певне перекидання російських сил з Донецького на Запорізький фронт.

Ймовірно, росіяни будуть готуватися до штурмових дій у районі Оріхова та Гуляйполя, тобто відкривати ще один фронт та розширювати географію свого руху,

– зазначив Світан.

За його словами, такі дії окупантів цілком прогнозовані.

"Росіянам потрібен ще один плацдарм, аби зв'язати наші резерви. Оптимальний варіант для росіян – це район Оріхова", – сказав військовий експерт.

Світан вважає, що зараз Росія може перекинути на Запоріжжя найманців ПВК "Вагнера" та поставити їм завдання "битися об Оріхів", так само як вони це роблять у Бахмуті. Таким чином ворог прагне скувати наші резерви, які могли б піти на підсилення Донецького фронту.

Завдання ворога на Харківщині

Світан переконаний, що реальний напрямок, на якому ворог може почати активні наступальні дії, – це Харківський.

Йдеться не про сам Харків, а частину Харківської області на лівому березі ріки Оскіл та Оскільського водосховища. Росіяни можуть наступати з російських Валуйок на Куп'янськ та Лиман,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

На думку військового експерта, загарбники намагатимуться витиснути ЗСУ з трикутника Куп'янськ – Лиман – Кремінна за ріку Сіверський Донець.

ЗСУ переходять у глуху оборону

Однак ЗСУ чудово розуміють логіку дій ворога і напрямки, на яких можуть тиснути окупанти. Українське командування здійснює контрзаходи.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Ми переходимо в глуху оборону практично на всій лінії фронту, оскільки нам потрібно зустріти ці майже 400 тисяч військових, які прийшли в Україну. Наростання темпу бойових дій йде вже другий місяць – з нового року. Пік наступу ворога буде за 1 – 2 тижні, тобто приблизно наприкінці лютого.

А з березня, за словами військового експерта, бойові дії підуть на спад.

Наступ ЗСУ продовжиться з березня

Світан зазначив, що українські захисники стримують ворожі війська по всій лінії фронту і намагатимуться завдати максимальної шкоди окупантам.

Оптимальний варіант – завдати росіянам поразки саме тоді, коли вони наступають. Адже вони самі приходять у ті точки, де ми можемо їх знищувати,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що правильний розподіл ресурсів дозволить Україні виконати це завдання. А вже з березня ЗСУ продовжать рух із зачистки України від окупантів. У цьому допоможе західна техніка, яка до того часу з'явиться на фронті.

Наступ Росії: коротко