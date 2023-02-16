Росія збільшує кількість сил на кордоні з Україною та на окупованих територіях. Але, попри збільшення чисельності ворожої армії, західні союзники не бачать, що ці сили здатні проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення та утримання нової території.

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Для вдалого наступу росіянам потрібен час до травня

За оцінками американських військових, російським військовим буде потрібен час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу, але російське керівництво хоче діяти якнайшвидше.

Наразі США вважають ймовірним, що російські сили зроблять якийсь прорив раніше, ніж вони будуть готові.

Малоймовірно, що російські сили будуть особливо краще організовані, і тому малоймовірно, що вони досягнуть особливо великих успіхів, хоча вони, схоже, готові послати більше військ у м'ясорубку,

– сказав високопоставлений британський чиновник.

Чи вистачить для ефективного наступу лише живої сили

Хоча українські офіційні особи б'ють на сполох щодо нових атак Росії на Сході, українська сторона також скептично ставиться до можливостей ворожої армії у її теперішньому становищі.

Вони накопичили досить живу силу, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі, але це все. Не вражає у порівнянні з відчуттям паніки, яке вони намагалися посіяти в Україні,

– cказав високопоставлений український дипломат.

Оскільки наприкінці цього місяця війна наближається до своєї першої річниці, Україна продовжує чинити тиск на західних лідерів, щоб вони надали більш сучасну та далекобійну зброю для захисту та спротиву Росії. У січні США, Великобританія та Німеччина домовилися відправити сучасні бойові танки, але тепер Україна наполягає на винищувачах та ракетах великої дальності.

Україна хоче випередити новий наступ Росії