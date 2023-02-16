Россия увеличивает количество сил на границе с Украиной и на оккупированных территориях. Но несмотря на увеличение численности вражеской армии, западные союзники не видят, что эти силы способны проводить общевойсковые операции, необходимые для захвата и удержания новой территории.

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Для удачного наступления россиянам нужно время до мая

По оценкам американских военных, российским военным потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для длительного наступления, но российское руководство хочет действовать как можно быстрее.

В настоящее время США считают вероятным, что российские силы совершат какой-то прорыв раньше, чем они будут готовы.

Маловероятно, что российские силы будут особенно лучше организованы, и поэтому маловероятно, что они добьются особо больших успехов, хотя они, похоже, готовы послать больше войск в мясорубку,

– сказал высокопоставленный британский чиновник.

Хватит ли для эффективного наступления только живой силы

Хотя украинские официальные лица бьют тревогу относительно новых атак России на Востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям вражеской армии в ее нынешнем положении.

Они накопили достаточно живую силу, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все. Не поражает по сравнению с ощущением паники, которое они пытались посеять в Украине,

– сказал высокопоставленный украинский дипломат.

Поскольку в конце этого месяца война близится к своей первой годовщине, Украина продолжает оказывать давление на западных лидеров, чтобы они предоставили более современное и дальнобойное оружие для защиты и сопротивления России. В январе США, Великобритания и Германия договорились выслать современные боевые танки, но сейчас Украина настаивает на истребителях и ракетах большой дальности.

Украина хочет опередить новое наступление России