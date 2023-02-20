Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ситуація на лінії зіткнення дуже важка, але контрольована з боку сил оборони України.

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За останню добу просування ворога немає

Він зауважив, що окупанти ще мають частковий успіх – північно-східніше Сватового, де вони рухаються у бік Куп'янська, і північніше Бахмута. На решті ділянок фронту ситуація стабілізована і за останню добу просування ворога немає.

На південній околиці Бахмуту ЗСУ провели певні контрнаступальні дії і відсунули ворога від траси Бахмут – Костянтинівка. І сьогодні траса працює для забезпечення нашого гарнізону в Бахмуті,

– наголосив експерт.

Він підкреслив, що у Вугледарі ситуація стабілізована. Противник досі не може оговтатися після поразок, які українські військові їм там завдали.

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За його словами, зараз спостерігаємо на фронті те, що за тиждень ЗСУ вдалося змусити окупантів забуксувати в його наступі.

"Ми купірували майже всі наступальні дії ворога, за винятком деяких ділянок фронту, де вони продовжують повільно просуватися. Загалом таких масштабних наступальних дій, які анонсувалися, Росія не спромоглася продемонструвати на всій ділянці від Сватова до Вугледару", – вважає Олег Жданов.

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