Зараз траса М-03 до Костянтинівки перебуває під контролем України й поки це продовжується ЗСУ можуть постачати боєкомплект й усе необхідне для ведення бойових дій на цю ділянку фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

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Чому наразі важливо утримувати Бахмут

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи посилили свою діяльність у Бахмуті. Тож наразі, в'їзд людей до міста можливий лише по спецперепустках.

Поки нам є сенс утримувати Бахмут, бо ми знищуємо багато росіян там – знекровлюємо ворога,

– зауважив військовий аналітик.

За його словами, українські захисники знищили під Бахмутом майже всю ПВК "Вагнера". Загалом там було до 50 тисяч вагнерівців. Водночас ЗСУ ліквідували близько 10 тисяч найманців Євгєнія Пригожина, а 20 тисяч отримали поранення.

Окрім того, навіть власник ПВК "Вагнера" Пригожин підтвердив, що росіянам вже час знімати рожеві окуляри, оскільки вони не зможуть найближчим часом захопити Бахмут.

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З такими темпами "друга армія світу" закінчиться під Бахмутом

Збройні Сили України тривають потужну оборону міста, їм постійно постачається новітнє озброєння та боєкомплекти. Натомість російським окупантам хоч і постачається зброя, але вона вся стара.

"Урешті перевага в озброєнні буде на боці України. Перевага у живій силі – залишиться на боці ворога, бо в них мобілізаційний ресурс більший. Однак завдяки якіснішій зброї та навіть більшій кількості, то ми досягнемо переваги у цій війні й це призведе до перемоги", – сказав військовий аналітик.

Він нагадав, що зараз в Україні воює фактично вся російська армія. Якщо вони продовжуватимуть "битися головою об стіну", то їхнє військо просто закінчиться, а відповідно і війна.

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