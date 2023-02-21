Про це під час стріму 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що декілька тижнів тому на Донецькому напрямку було ще 160 батальйонів.

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"Навіть з неповною комплектацією це дуже багато людей. Якщо рахувати по 400 осіб в одному батальйоні і фактом, що вони (росіяни – 24 Канал) комплектують його не повністю – це дійсно велика чисельність", – підкреслив експерт.

У росіян проблеми з озброєнням

Жданов зазначив, на сьогодні Росія відмовилася від формування і ведення бойових дій батальйонно-тактичними групами. Це означає, що ворогу катастрофічно не вистачає озброєння і вони формують не мотострілецькі, а стрілецькі батальйони.

"Посилювати їх нічим: танків та артилерії не вистачає. Тому вони просто воюють батальйонами", – пояснив спікер.

Олег Жданов про скупчення російських військ на Донецькому напрямку: дивитись відео

Тож, з одного боку ворог і справді нарощує сили і це викликає занепокоєння. Путін не пропустить 24 лютого просто так. Росіяни спробують заподіяти якесь лихо, хоча з політичної точки зору таких можливостей у них мало, додав у своїй відповіді Олег Жданов.

Росії не вистачає резервів – ISW

Американський інститут вивчення війни зазначає: Росії не вистачає резервів, щоб збільшити наступ бодай в Луганській області. Жданов, цитуючи повідомлення аналітиків, зазначив: основна фаза наступу там продовжується.

У Росії немає незадіяних резервів для збільшення масштабів наступу цієї зими. Так, на Донецькому напрямку вони додали 30 батальйонів, але на Луганському посилити наступ не можуть,

– підкреслив військовий експерт.

Яка ймовірність наступу на інших напрямках

Олег Жданов пригадав нещодавнє повідомлення нібито про 10 тисяч росіян на кордоні із Сумщиною. Утім, ця інформація не підтвердилась. Він підкреслив, що ворог наразі неспроможний створити угрупування в 40 – 50 тисяч, включаючи техніку, і відкрити другий фронт.

"До кінця березня на території України може бути зосереджено до 400 тисяч російських військових. Але з іншого боку варто враховувати, що це вздовж лінії фронту в 1000 км", – пояснив детальніше Олег Жданов.

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