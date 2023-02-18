Сучасна війна не може бути повністю несподіваною

Як бачимо, відмінність у реальності була тільки у тому, що росіяни замість десанту в Одесі вирішили дістатись міста, захопивши мости через Дніпро, Херсон та Миколаїв.

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А так всі вони пішли туди, де попереджали американці. Наша війна унікальна тим, що про війну та місяць вторгнення розвідка НАТО повідомила за 4 місяці. Про план нападу повідомили за 12 діб. Про точний час нападу повідомили за 2 доби.

Якби великий наступ планувався зараз, інформація від союзників була б ще детальнішою. Фактично, туману війни у сучасних умовах на стратегічному рівні не існує. Сучасні засоби радіоелектронної та космічної розвідки розкривають усі плани та бачать усі пересування військових угруповань. Тому нічого неочікуваного та непередбачуваного на фронті Росія не здійснить і на роковини вторгнення.

Росія змінила стратегію. Замість намірів знищити Україну одним потужним ударом, вона намагається створити напругу та добитися переваги на широкому фронті. Тобто збільшує кількість військ на фронті, мобілізовує промисловість для збільшення виробництва дронів, снарядів, ракет.

Новий наступ не буде таким масштабним

Це означає, що ворог готується до наступу, але масштаби цього наступу – фронтова та прикордонна зона. Водночас наступ прив'язаний не до якоїсь конкретної дати, а до створення сприятливих умов. Тобто ворог буде наступати там, де у нас погано облаштована і не глибока оборона, де слабка розвідка та управління, де вогневі засоби працюють не точно, де є послаблені та виснажені підрозділи.

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Характер бойових дій на другому році повномасштабної війни змінюється, масштабні дії та прориви мають попереджатись різким зниженням боєздатності противника на певних ділянках фронту. Але маневри російських військ ми бачимо так само чітко, як і рік тому, тому раптовості не буде.