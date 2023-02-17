Проблеми зі сном і знову застуда

Дорогою тепер дуже скучно. Коли я зупиняюся в кафе чи магазині й розповідаю людям про свій марафон, вони ніяк не реагують.

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Тепер я просто йду й чекаю дня, коли закінчу марафон. Мені залишилося вже не багато – трохи більше ніж 200 кілометрів. Зараз мені найбільше хочеться на фронт, до хлопців. Коли закінчу марафон, одразу поїду до них на Донбас з допомогою.

Дорогою знову підхопив якусь застуду. Кашель, температура… Але поволі продовжую йти. Організм вже звик, а в запасі в мене один день, то ж я не поспішаю. Однак з'явилися проблеми зі сном. Раніше 3 години ночі тепер заснути не можу.

За планом, у неділю я буду вже в Дніпрі.

Збір грошей рухається, але повільно. Наразі на різних рахунках є 148,6 тисячі крон, 77 тисяч гривень і 372 євро. Це дуже далеко від тієї цілі, яку я поставив на початку, – 1,5 мільйона крон.



Петро йде Дніпропетровською областю / Фото волонтера

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Зверніть увагу! Петро йде пішки з Закарпаття у Донецьку область, щоб у такий спосіб привернути увагу українців до збору грошей на Збройні Сили України. Підтримати збір чеського волонтера:

банка Monobank – за посиланням;

картка "Ощадбанку" – 4790 7299 1942 5850 (Іван Шманьо).