Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.
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В частности, россияне и дальше пытаются атаковать город-крепость Бахмут в Донецкой области.
Что задумали россияне возле Бахмута
Как рассказал Жданов, оккупанты усилили минометный огонь на всей линии фронта на Бахмутском направлении. Также за прошедшие сутки враг обстрелял около 20 населенных пунктов на этом участке фронта.
Российские войска пытаются нарастить огневые усилия, но не путём применения ствольной артиллерии по переднему краю фронта. Вместо этого россияне пытаются именно минометами выбить нашу пехоту,
– объяснил военный эксперт.
Жданов отметил, что сейчас у украинской армии ситуация с минометами гораздо хуже, чем у российского оккупационного войска.
Олег Жданов проанализировал ситуацию на фронте: смотрите видео
ВСУ остановили попытки наступления врага
Несмотря на постоянные попытки атаковать Бахмут, врагу не удается продвинуться на этом направлении.
"В Бахмуте все стабильно. Оккупанты давят, однако сопротивление наших сил выросло и сегодня мы фактически остановили какие-либо попытки наступления со стороны врага", – подчеркнул Жданов.
Впрочем, по словам военного эксперта, российские военные могут планировать новые атаки.
Опасность атак с северного фланга
Он добавил, что сейчас важно наблюдать за происходящим на северном фланге на Донбассе.
Хотя мы там и остановили вклинивание, но выступ в линию фронта остался. Россияне будут пытаться перебросить резервы, нарастить усилия и возобновить наступление,
– сказал военный эксперт.
Жданов отметил, что именно от таких фланговых ударов зависит судьба всего гарнизона в городе Бахмут.
Оборона Бахмута: главное
- Украинские пограничники отразили атаку окупантов на опорный пункт под Бахмутом. Одного бойца из ЧВК "Вагнера" наши воины взяли в плен.
- В разведке Минобороны Британии предположили, что перед годовщиной вторжения России в Украину в Кремле могут объявить, что "захватили" Бахмут. Кремлю необходимо показать хоть какие-нибудь победы, чтобы снизить давление внутри России.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина не может отступить из Бахмута. Отвечая на вопрос, в удерживании Бахмута больше политической целесообразности или военной, Буданов провел аналогию с США. В частности, если бы президенту США было предложено сдать Нью-Йорк.
- Руководитель ГУР Минобороны Украины объяснил, что с военной точки зрения удержание Бахмута дает нам возможность сдерживать россиян в этом районе и наносить им катастрофические потери.