По информации Генштаба ВСУ, основные усилия захватчики сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также они увеличивают численность личного состава.

По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области перебросили до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области. По всей территории Украины сохраняется угроза нанесения ракетных ударов.

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Что происходит на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без существенных изменений – защитники не фиксируют формирование наступательных группировок оккупантов.

В приграничных районах Брянской и Курской областей россияне осуществляют инженерное оборудование местности, в частности роют противотанковые рвы. Кроме того, в течение суток захватчики совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Хреновка, Елино Черниговской области;

Будивельное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области;

Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты провели несколько тщетных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка Донецкой области. Также они провели артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов:

Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области;

Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области;

Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от обстрелов пострадали Зализнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещеевка и Озаряновка Донецкой области.



Силы обороны отбивают атаки врага / Фото Генштаба ВСУ

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На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг продолжает атаковать позиции украинских войск. Также оккупанты осуществили:

несколько безрезультатных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области;

артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 17 населенных пунктов, среди которых Времьевка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.

Кроме того, россияне активно ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Для определения позиции украинской артиллерии они развернули радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" в районе населенного пункта Степное.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали более 20 населенных пунктов Херсонщины, расположенных на правом берегу Днепра. В частности, речь идет о Береговом, Бериславе, Веселом, Тягинке, Антоновке и Херсоне.



Защитники наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ

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Россия несет потери

В Генштабе отметили, что захватчики продолжают нести потери. Для оказания медицинской помощи российским военнослужащим активно используют местную инфраструктуру на временно захваченных территориях.

Так, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне,

– сообщили защитники.

Также оккупанты продолжают осуществлять мероприятия по дискредитации Сил обороны Украины и запугивать жителей временно захваченной части Херсонщины. Россияне в очередной раз обстреляли из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинили в этом ВСУ.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши бойцы за текущие сутки уничтожили:

9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахид-136",

1 дрон типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления,

район сосредоточения живой силы противника,

позицию противовоздушной обороны.



Украинские воины защищают государство / Фото Генштаба ВСУ