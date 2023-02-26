Речь идет о 62 единицах. Об этом рассказал глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Интересно Братья Кличко показали готовящиеся к отправке в Украину танки Leopard в Германии.
Украина может получить 2 батальона танков Leopard
Министр обороны Германии абсолютно уверен, что для формирования Украины второго батальона возможно использование танков Leopard 2A6.
Да, такое возможно,
– отметил Писториус, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине 62 танков.
По его словам, в целом обязательства по предоставлению 300 танков для Украины могут быть выполнены.
"И тогда мы увидим, как после этого поменяется ход войны", – заявил глава Минобороны Германии.
В то же время он скептически относится к следующим поставкам немецких танков, ведь сначала нужно ждать новых поставок от промышленности.
"Если бы я отдал все танки, я больше не смог бы тренировать", – объяснил министр.
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Танки Leopard скоро будут в Украине: последние новости
- Партнеры Украины долго сомневались относительно предоставления ВСУ Leopard. Однако в начале января 2023 года они приняли соответствующее решение. Затем начались учения украинских военных.
- В пятницу, 24 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна предоставит ВСУ еще 4 танка Leopard.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что первые 4 польских танка Leopard уже попали в Украину. Спустя некоторое время Силы обороны получат и другие танки.
- Кроме этого, в издании Spiegel предположили, что Швеция также хочет предоставить Украине десятки танков Однако говорится не только о Leopard.
Что нужно знать о танках Leopard / Картинка 24 Канала