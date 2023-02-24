По состоянию на 24 февраля 2023 известно, что Германия передаст Украине 18 танков Leopard и, кроме того, мы получим немало единиц этой военной техники от других партнеров. Очевидно, глава Министерства обороны Алексей Резников решил зря времени не тратить попусту и детально изучить дороги, по которым может курсировать этот танк.

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"Как добраться до Москвы"

Собственно, на одном из активно распространяемых сетей роликов можно увидеть Резникова, который вылезает из Leopard. На польском языке он задает вопрос, который, вероятно, волнует всех украинцев с начала агрессии России.

Простите, а где здесь дорога на Москву,

– в шутку спрашивает он.

Заметим, что перед тем голос за кадром его спросил, какие у него первые впечатления от пребывания в танке Leopard. Очевидно, до этого господин Резников еще не имел возможности опробовать эту технику.

Глава минобороны вылез из Leopard и задал забавный вопрос: смотрите видео с канала Militarnyi

Танки Leopard скоро будут в Украине: последние новости

Следует упомянуть, что партнеры долго сомневались в предоставлении нам этих боевых танков. Однако все-таки было принято соответствующее решение в начале января 2023 года. Затем начались учения украинских военных, во время которых они должны были освоить управление этой техникой. Кроме того:

в пятницу, 24 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо констатировал, что государство предоставит Вооруженным Силам еще 4 танка Leopard, – символично, что об этом решении он сообщил на годовщину с начала большой войны;

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что первые 4 польских танка Leopard уже доставлены в наше государство, а через некоторое время мы получим другие единицы этой техники;

в издании Spiegel предположили, что Швеция хочет предоставить Украине десятки танков – речь идет не только о Leopard.



Что нужно знать о танках Leopard / Картинка 24 Канала